طلاب علمى رياضة: امتحان الجبر سهل وجزئيات بسيطة للمتميزين.. فيديو

كتب محمود طه حسين تصوير كريم عبد العزيز

أشاد طلاب شعبة علمى رياضة بـ الثانوية العامة بسهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية، مؤكدين أن الأسئلة فى مستوى الطالب المتوسط، كما خاطبت الأسئلة المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة وتوجد جزئيات قليلة من الأسئلة للطالب المتميز، حيث سادت حالة ارتياح بين الطلاب نظرا لسهولة الأسئلة، كما أكد الطلاب على أن الأسئلة مناسبة لوقت الامتحان، كما أن أفكار الأسئلة ليست صعبة.

وبمناسبة قرب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2024، وجه أحد طلاب الثانوية العامة رسالة إلى الطلاب الذين يلتحقون بالثانوية العامة العام المقبل، قائلا: النتيجة مش كل حاجة وانا راضى بالمجموع اللى هجيبه ونفسى ادخل هندسة ولكن مش كل حاجة هتكون الدرجات.

صرح شادي زلطة المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه تم ضبط طالب بمحافظة الدقهلية خلال قيامه بالغش الإلكتروني باستخدام الهاتف المحمول لتصوير أجزاء من أسئلة امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلجنة بإدارة نبروه التعليمية بمحافظة الدقهلية.

كما تم ضبط طالب بلجنة بإدارة الحسينية التعليمية بمحافظة الشرقية خلال قيامه بالغش الإلكتروني خلال امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية باستخدام الهاتف المحمول.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم أيضا ضبط طالب بلجنة بإدارة شبين القناطر التعليمية بمحافظة القليوبية خلال قيامه بمحاولة الغش الإلكتروني باستخدام هاتف محمول خلال امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه فور ضبط الطلاب المذكورين خلال قيامهم بـ الغش الإلكتروني، وجه الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال هذه الحالات.



ابتسامة كبيرة بعد سهولة الامتحانات



ابتسامة كبيرة بعد سهولة الامتحانات



ابتسامة كبيرة بعد سهولة الامتحانات



الجبر وعلم النفس والجيولوجيا يرسمون البهجة علي وجوه الطلاب



الجبر وعلم النفس والجيولوجيا يرسمون البهجة علي وجوه الطلاب



الجبر وعلم النفس والجيولوجيا يرسمون البهجة علي وجوه الطلاب



الجبر وعلم النفس والجيولوجيا يرسمون البهجة علي وجوه الطلاب



الجبر وعلم النفس والجيولوجيا يرسمون البهجة علي وجوه الطلاب



حالة من البهجة علي جوه الطلاب



حالة من البهجة علي جوه الطلاب



حضن الفرحة بعد الامتحان



سعادة علي الطلاب بعد الخروج من الامتحان



سعادة غامرة علي الطلاب



سعادة غامرة علي الطلاب



سهولة الامتحان ترسم البسمة علي الوجوه



فرحة الطلاب بالامتحان



فرحة طالب بسهولة الامتحان