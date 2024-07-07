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امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف حل امتحان الكيمياء وراجع إجاباتك

الأحد، 07 يوليو 2024 11:23 ص
امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف حل امتحان الكيمياء وراجع إجاباتك طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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يتساءل طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية عن إجابات امتحان مادة الكيمياء، الذى عقد أمس السبت، فى خامس أيام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسى 2023/ 2024 بالمواد الدراسية الأساسية المضافة للمجموع.

وحول مستوى الامتحان، شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة شكاوى طلاب الشعبة العلمية من صعوبة امتحان المادة، حيث أكد الطلاب أن الأسئلة أفكارها صعبة وغريبة وبها ألغاز كما أن مستوى الامتحان يفوق الطالب المتميز ويصل لمستوى المعلم، ويوجد 20% من الأسئلة تحتاج لوقت إضافى، و30% صعب بما يعنى أن 50% من مستوى الأسئلة صعب ويحتاج إلى تركيز وفهم ووقت إضافي.

وتسببت صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة فى بكاء بعض الطلاب وانهيار بعضهم، فيما طمأنت وزارة التربية والتعليم الطلاب موضحة أنه يتم تشكيل لجنة فنية لمراجعة نموذج الأسئلة للتأكد من مطابقته للمواصفة الامتحانية إضافة إلى مراجعة نموذج الإجابة قبل بدء التصحيح.

وينشر "اليوم السابع" فى السطور التالية إجابات أسئلة أحد نماذج امتحان الكيمياء 2024 لطلاب الثانوية العامة.

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إجابات أسئلة أحد نماذج امتحان الكيمياء 2024

 

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إجابات امتحان مادة الكيمياء 2024

 

 

 

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إجابات أسئلة أحد نماذج امتحان الكيمياء 

 

ووفقًا لجدول الامتحانات، انطلقت امتحانات الثانوية العامة في المواد الدراسية الأساسية يوم السبت الموافق 22 يونيو، بمادة اللغة العربية، وأدى الطلاب يوم الثلاثاء 25 يونيو مادة اللغة الأجنبية الثانية، ويوم السبت 29 يونيو امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، ويوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.

ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 10 يوليو امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

ويعقد يوم السبت 13 يوليو امتحان مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، والسبت 20 يوليو 2024 امتحان الديناميكا لشعبة علمى رياضة.







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