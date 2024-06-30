وزير النقل يبحث توطين صناعة النقل فى مصر مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى

كتب سيد الخلفاوى

التقى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، جيلسومينا فليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ( EIB) ، وذلك لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل وكل من رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية.



في بداية اللقاء، أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة مؤكدا على الاهتمام بالتعاون مع البنك في توطين صناعة النقل في مصر وخاصة في مجال الوحدات المتحركة والأنظمة والاتصالات خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين هذه الصناعة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالإضافة إلى التعاون في مجال انشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مستعرضا عدد من المشروعات التي يقوم البنك بتمويلها داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية مثل سواء في مجال مترو الانفاق والجر الكهربائي مثل مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية الجاري تنفيذه ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية ،حيث أشار الوزير أن هذين المشروعين سيشكلان نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية كما تم متابعة مشروع إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو حيث اكد وزير النقل على الأهمية البالغة لتطوير الخطين لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع نقلهما لملايين الركاب يوميا، وكذلك مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، وتقليل التلوث وزمن الرحلات، حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات والمواقف التنفيذية لعدد من مشروعات التعاون في مجال السكة الحديد مثل: (تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط طنطا/ المنصورة/ دمياط و ازدواج السكة من المنصورة/ دمياط و مشروع شراء 14 ماكينة أنواع مختلفة + 12 موتور ونش.

كما تم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة بين الجانبين في إطار اتفاقية الشراكة NWFE الموقعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ COP 27 حيث، تم الاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي على البدء في والاعداد للمشروعات الآتية في إطار محور النقل المستدام (مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر. -مشروع امتداد مشروع المرحلة الثانية من مترو أبوقير بالإسكندرية بالإضافة إلى تطوير خط شربين / قلين/ كفرالشيخ / دمنهور.

ومن جانبها، قالت جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي،"إن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم بدعم مشاريع النقل المستدامة التحويلية في جميع أنحاء مصر. ويساعد الاستثمار في النقل الأخضر على خلق فرص العمل، ويدعم النمو الاقتصادي، ويتيح الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق والفرص.