اليوم السابع
Ads
الأحد، 30 يونيو 2024 02:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل يبحث توطين صناعة النقل فى مصر مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى

الأحد، 30 يونيو 2024 01:07 م
وزير النقل يبحث توطين صناعة النقل فى مصر مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل، جيلسومينا فليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي ( EIB) ، وذلك لمتابعة المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها وحضر اللقاء قيادات وزارة النقل وكل من رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية.


في بداية اللقاء، أشاد وزير النقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة مؤكدا على الاهتمام بالتعاون مع البنك في توطين صناعة النقل في مصر وخاصة في مجال الوحدات المتحركة والأنظمة والاتصالات خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتوطين هذه الصناعة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بالإضافة إلى التعاون في مجال انشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مستعرضا عدد من المشروعات التي يقوم البنك بتمويلها داخل الاتفاق الإطاري للبنية التحتية مثل سواء في مجال مترو الانفاق والجر الكهربائي مثل مشروع مترو أبو قير بالإسكندرية الجاري تنفيذه ومشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية ،حيث أشار الوزير أن هذين المشروعين سيشكلان نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية السريعة والمستهدفة لمحافظة الإسكندرية كما تم متابعة مشروع إعادة تأهيل الخطين الأول والثاني للمترو حيث اكد وزير النقل على الأهمية البالغة لتطوير الخطين لاستمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خاصة مع نقلهما لملايين الركاب يوميا، وكذلك مع الأهمية الكبيرة لمترو الأنفاق في تخفيف الضغط المروري على شوارع ومحاور القاهرة، وتقليل التلوث وزمن الرحلات، حيث يعد المترو أفضل وأسرع وسيلة نقل جماعي تعمل في نطاق القاهرة الكبرى.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات والمواقف التنفيذية لعدد من مشروعات التعاون في مجال السكة الحديد مثل: (تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط طنطا/ المنصورة/ دمياط و ازدواج السكة من المنصورة/ دمياط و مشروع شراء 14 ماكينة أنواع مختلفة + 12 موتور ونش.

كما تم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة بين الجانبين في إطار اتفاقية الشراكة NWFE الموقعة مع وزارة النقل في مؤتمر المناخ COP 27 حيث، تم الاتفاق بين وزارة النقل وبنك الاستثمار الأوروبي ووزارة التعاون الدولي على البدء في والاعداد للمشروعات الآتية في إطار محور النقل المستدام (مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر. -مشروع امتداد مشروع المرحلة الثانية من مترو أبوقير بالإسكندرية بالإضافة إلى تطوير خط شربين / قلين/ كفرالشيخ / دمنهور.

ومن جانبها، قالت جيلسومينا فليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي،"إن بنك الاستثمار الأوروبي ملتزم بدعم مشاريع النقل المستدامة التحويلية في جميع أنحاء مصر. ويساعد الاستثمار في النقل الأخضر على خلق فرص العمل، ويدعم النمو الاقتصادي، ويتيح الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق والفرص.







النقل

الاستثمار

وزير النقل

مؤتمر الاستثمار



الموضوعات المتعلقة

وزير النقل يوقع اتفاقيات مع شركات إيطالية فى مجال السكك الحديدية والنقل الأخضر

الأحد، 30 يونيو 2024 11:22 ص

رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص

الأحد، 30 يونيو 2024 12:27 م

توقيع اتفاقيتين بقيمة 621 مليون دولار مع بنك الاستثمار الأوروبى

الأحد، 30 يونيو 2024 12:22 م

توطين صناعة النقل في مصر.. شاهد مصنع فلنكات القطار السريع.. صور

الإثنين، 24 يونيو 2024 08:13 م

حصاد ثورة 30 يونيو على أرض سيناء.. طرق ومسارات سكة حديد تختصر المسافات

السبت، 29 يونيو 2024 10:46 ص

مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة