ميناء دمياط يستقبل 9 سفن متنوعة اليوم

دمياط - هيثم مراد

أعلنت هيئة ميناء دمياط، أن الميناء استقبل اليوم 9 سفن متنوعة، بيننا غادر الميناء 6 سفن أخري ليصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32673 طن تشمل : 10250 طن يوريا و 5750 طن مولاس و 4923 طن رمل و 11750 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 86061 طن تشمل : 20097 طن قمح و 2391 طن خشب زان و6600 طن خردة و 3168 طن حديد و 41800 طن ذرة و 9700 طن سكر و 1655 طن فلوسبار و 650 طن حمص.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 26935 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136174 طنًا.

كما غادر الميناء أيضا قطاري يضائع بحمولة إجمالية 2384 طن قمح متجهين إلى صوامع القليوبيه و كوم أبو راضي، إضافة إلي قطار آخر تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من ميناء الدخيلة. بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3537 حركة.