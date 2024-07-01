محافظة القاهرة تفتح باب التحويلات المدرسية.. تعرف على الخطوات

كتب سيد الخلفاوى

فتحت البوابة الإلكترونية لـ محافظة القاهرة، باب التحويلات المدرسية، على رابط الخدمات التعليمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة من خلال اللينك التالى:

eduserv.cairo.gov.eg

وخدمة التحويل هي خدمة يتاح فيها للطالب التحويل من المدرسة الحالية الى مدرسة أخرى داخل نطاق محافظة القاهرة طبقا للكثافات ويمكن من خلالها اجراء الآتي

ويتم تقديم طلب التحويل من خلال ملء بيانات استمارة التحويل المعدة لذلك وتحديد الرغبات المختلفة وفقاً لتعليمات مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

ويتاح إمكانية طباعة استمارة طلب التقديم من خلال الرقم القومي لإرفاقها مع المستندات المطلوبة.

كما يمكن الاستعلام عن نتيجة طلب التحويل من خلال الرقم القومي بعد ظهور النتيجة

كما يتم ارسال رسالة قصيرة لمقدم الطلب عند كل مرحلة من مراحل الخدمة وحتى انتهاءها

