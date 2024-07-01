صعود قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء الطاقة والخدمات المالية غير المصرفية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.7%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.1%، يليه قطاعا الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك بنسبة 1%، وقفز قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.9%.

وزادت قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، والتجارة والموزعون، والعقارات بنسبة 0.7%، ونما قطاع مواد البناء بنسبة 0.6%، ثم قطاعا الخدمات التعليمية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.3%، 0.2%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا خدمات النقل والشحن، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.1%، فيما تراجعت قطاعات الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات المالية غير المصرفية، والسياحة والترفيه بنسبة 0.8%، 0.3%، 0.1%، على الترتيب.



وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.891 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 974 مليون ورقة مالية بقيمة 4.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 89.4 ألف عملية لعدد 206 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 71.52% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.46%، والعرب على 6.02%، واستحوذت المؤسسات على 46.69% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.3%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 806.9 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 81.6 مليون جنيه، 18 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 653.3 مليون جنيه، 51.5 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 27969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 34313 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 12086 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 6247 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 9071 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2762 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 6555 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1672 نقطة.