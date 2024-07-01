البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات بتداولات 2.5 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 28085 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 34470 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 12136 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.35% ليصل إلى مستوى 6277 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.27% ليصل إلى مستوى 9099 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 2775 نقطة.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية لعدد 170.2 مليون سهم بقيمة 1.021 مليار جنيه.

أعلنت شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، والنعيم القابضة للاستثمارات، وايه كابيتال القابضة، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 650 ألف سهم، والثانية 450 ألف سهم، والثالثة 3500 سهم، والرابعة 650 ألف أسهم.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى مجلس إدارة شركات تنمية للاستثمار العقاري، والعالمية للاستثمار والتنمية، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 37.6 ألف سهم، 106.6 ألف سهم، 6 آلاف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 75 ألف سهم، 8600 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 286 سهمًا.

فيما باع مجلس إدارة شركتا الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات عدد 500 سهم، 180 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 3 ملايين سهم، 149.9 ألف سهم، 29 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 250 ألف سهم.



في سياق متصل أعلنت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك)، عن تخطيطها من خلال تحالف يضم عدة أطراف لاستيراد غاز الإيثان السائل "الغاز الصخري الأمريكي" بعد الانتهاء من الحصول على موافقة أطراف التحالف للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بالمشروع خلال العام الجاري، ويضم التحالف الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "ايكم" بنسبة 15%، وسيدبك بنسبة 25%، والمصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته "ايثيدكو" بنسبة 25%، والمصرية للغاز الطبيعة "جاسكو" بنسبة 10%، وشركة جاما للإنشاءات بنسبة 25% على أن يكون رأس المال 663 مليون دولار على ثلاث مراحل وبنسبة تدبير 40% عبر المساهمين و60% عبر قروض بنكية.

كما أعلنت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عن إيقاف مصنع شركة الإسكندرية للأسمدة، بعد وقف إمداد الغاز الطبيعي للمصنع.

في السياق ذاته أعلنت شركة مصر العليا، عن موافقة مجلس الإدارة من حيث المبدأ على اتخاذ الإجراءات اللازمة للدخول في شراكة مع بعض الشركات الأخرى لشراء مصنع التوفيق لتصنيع العبوات بمدينة العاشر من رمضان وفقًا لدراسة الجدوى التي ستعد لهذا المشروع، وبعد العرض على الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مايو 2025، وحققت شركة مصر للزيوت والصابون، جملة الإيرادات شاملة إيرادات النشاط والفوائد والإيجارات الدائنة بلغت 2.9 مليون جنيه مقابل 2.6 مليون جنيه خلال الفترة الممثلة من العام الماضي، وحققت الشركة خسائر 6.6 ألف جنيه مقابل 1.3 ألف جنيه أرباح العام الماضي.

وحققت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، تحقيق صافي قيمة مبيعات بلغت 715.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 مقابل 31 مايو 2024 مقابل 581.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح قبل الضرائب 123.3 مليون جنيه مقارنة مع 104 ملايين جنيه خلال فترة المقارنة.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، تحقيق ربح قبل الضريبة بلغت 136.8 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 مقابل 31 مايو 2024 مقابل 134.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 106 ملايين جنيه مقارنة مع 103.9 مليون جنيه.