صعود مؤشرات البورصة بختام جلسة الإثنين بتداولات بلغت 4.4 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعًا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.4 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.891 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 27969 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 34313 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 12086 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 6247 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 9071 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 2762 نقطة.