أخبار مصر.. بدء تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات اليوم

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها: بداية تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحلات تنفيذا لقرار الحكومة لترشيدًا استهلاك الكهرباء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

غدا.. مؤتمر صحفى عالمى للإعلان عن شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص

بدء التقديم للصف الأول الثانوى بالجيزة 3 يوليو المقبل

يتساءل أولياء أمور الطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) بمحافظة الجيزة، عن موعد وخطوات التقديم للصف الأول الثانوي، وذلك بعد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنسيق القبول للثانوي العام والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي 2024 / 2025.

مراجعة مادة اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب

تسهيلًا على الطلاب، يقدم "اليوم السابع" عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة في المادة بنظام الاختيار من متعدد، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة التدريب على شكل أسئلة امتحان آخر العام في قواعد اللغة والكلمات، والحصول على درجات التفوق والنجاح، ويمكنك المراجعة من هنا.

الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بكل الأنحاء والمحسوسة على القاهرة 39 درجة