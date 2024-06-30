وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن بحوالي 2.8 مليار دولار

كتبت أسماء نصار

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن صادرات مصر الزراعية شهدت طفرة كبيرة غير مسبوقة نتيجة المشروعات الزراعية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتى ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، بالإضافة إلى فائض في التصدير الذي يدعم الاقتصاد الوطني بالنقد الأجنبي.

وأضاف القصير أن إجمالي الصادرات الزراعية تجاوزت 4.8 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ بداية العام وحتى الان بزيادة 220 ألف طن عن العام الماضي بقيمة تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار بزيادة قدرها 589 مليون و 140 الف و 405 دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار القصير إلى توجيهات الرئيس في تطوير منظومة الحجر الزراعى وفتح أسواق جديدة أمام صادرات مصر وقال إن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس، البصل، البطاطا، رمان، ثوم، فراولة، فاصوليا، جوافة، طماطم، عنب.

وأشار إلى أن إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و 5 الاف 911 طن، بالإضافة إلى تصدير 926 ألف 812 طن من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 131 ألف و17 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات، واحتلت الفاصوليا (طازجة + جافة)، على المركز الرابع بإجمالى 83 الف و 985 طن، واحتل العنب على المركز الخامس فى الصادرات الزراعية بإجمالى 71 ألف و650 طن، فى حين احتلت البطاطا على المركز السادس فى الصادرات بإجمالى 64 ألف و 800 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السابع بإجمالى كمية بلغت 37 الف و410 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز الثامن بإجمالى 21 الف و295 طن، يليها فى المركز التاسع الثوم بإجمالى 16 الف و805 طن، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر فى الصادرات بإجمالى كمية بلغت 10 الف و 81 طن، فى حين احتل الرمان على المركز الأخير فى الصادرات بإجمالى 9134 طن.