وزارة الأوقاف: اليوم توزيع 6 أطنان من لحوم الأضاحى فى 3 محافظات

كتب لؤى على

أعلنت وزارة الاوقاف توزيع 6 أطنان من لحوم صكوك الأضاحى، اليوم الثلاثاء على 3 محافظات، هى: دمياط، الفيوم، كفر الشيخ، وكانت قد انطلقت يوم الخميس الماضى، أعمال توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحى الأوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية وبدأت بمحافظة الجيزة وتعم جميع المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة فى الدفعة الأولى.

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن إجمالى ما تم تحصيله خلال موسم هذا العام من الأضاحى والإطعام فى أربعة أشهر من رمضان إلى ذى الحجة بلغ أكثر من (300) مليون جنيه، وأن إجمالى ما تم خلال العام المالى 2023 / 2024م، من 1/ 7 /2023م حتى تاريخه 20/ 6/ 2024م بلغ نحو (340) مليون جنيه.

كما أكد وزير الأوقاف أن إجمالى ما حصلته المديريات الإقليمية فى أربعة أشهر هذا العام بلغ (192) مليون جنيه، بزيادة أكثر من 40 مليون جنيه عن ما حصلته المديريات عن نفس الفترة من العام الماضى، وزيادة قدرها (3) ملايين جنيه عن إجمالى ما حصلته المديريات فى الماضى كاملًا، حيث جاءت مديرية أوقاف القاهرة فى المقدمة لهذا العام بإجمالى (41,196,000) جنيه، تلتها فى المركز الثانى مديرية أوقاف الإسكندرية بإجمالى (25,604,000) جنيه، وفى المركز الثالث جاءت مديرية أوقاف الجيزة بإجمالى (19,729,000) جنيه.

وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة تستهدف هذا العام الوصول لمليون أسرة، وتم يوم الخميس الماضى 20 يونيو 2024م انطلاق توزيع الدفعة الأولى من لحوم أضاحى الأوقاف بواقع 60 طنًا من اللحوم البلدية وبدأ التوزيع بمحافظة الجيزة ثم ينطلق غدا لجميع المحافظات بحد أدنى 2000 أسرة بكل محافظة فى الدفعة الأولى.