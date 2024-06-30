محافظ القاهرة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو

كتب سيد الخلفاوى

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة جاء فيها:



" يطيب لي ان أبعث لفخامتكم بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن مواطني محافظة القاهرة بخالص التهنئة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة ، تلك الثورة التي حملت الأمل لابناء الشعب المصري العظيم في غد ومستقبل افضل.

و ستظل ثورة 30 يونيو عنوانًا لإرادة المصريين للحفاظ على هويتهم والانتصار لوحدتهم ، وسيذكر التاريخ عبور سيادتكم بالوطن بكل حكمة واقتدار، وإعادة مصر لمكانتها الحقيقية وخلق مناخ آمن للاقتصاد والاستثمار وبناء مصر الحديثة.

وبهذه المناسبة الجليلة ندعو الله عز وجل ان يحفظ سيادتكم دائما ذخرًا للوطن وأن يسدد على طريق الحق خطاكم .

تحيا مصر ...تحيا مصر ...تحيا مصر".