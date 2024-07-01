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أهم أسئلة الثانوية العامة فى مراجعة مادة اللغة الإنجليزية النهائية.. صور

الإثنين، 01 يوليو 2024 08:00 ص
أهم أسئلة الثانوية العامة فى مراجعة مادة اللغة الإنجليزية النهائية.. صور المراجعة النهائية لمادة اللغة الإنجليزية
كتبت - مرام محمد

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يؤدي طلاب وطالبات الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، غدًا الثلاثاء، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، وذلك في رابع أيام امتحانات شهادة الثانوية العامة في المواد الدراسي الأساسية المضافة للمجموع للعام الدراسي 2023/2024.

وتسهيلًا على الطلاب في مراجعة المادة، يستعرض "اليوم السابع" في السطور التالية عددًا من الأسئلة الاسترشادية الهامة على قواعد اللغة الإنجليزية وأهم الكلمات، يستطيع من خلالها طلاب الثانوية العامة الاستعانة بها في المراجعة النهائية للمادة والتدريب على شكل الأسئلة والاستعداد التام لأداء الامتحان، إذ يؤدى امتحانات هذا العام قرابة 745 ألف طالب وطالبة موزعين على 1981 لجنة سير بمختلف المحافظات.

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ويقدم "اليوم السابع" عبر منصاته، مراجعات نهائية شاملة ومتنوعة لكل مواد الثانوية العامة الدراسية، ونماذج علمية لشكل أسئلة الامتحانات فى جميع المواد، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات وااحصول على درجات التفوق والنجاح، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وينشر يوميًا، وبشكل مكثف، فيديوهات وحصص مباشرة، تتضمن مراجعات لكافة المواد الدراسية وملخصات للدروس وتدريبات وأسئلة استرشادية للامتحانات ومراجعات ليلة الامتحان، حتى يستطيع الطلاب اكتساب أكبر قدر ممكن من المعلومات، والتدريب على شكل أسئلة الامتحانات وطريقة الحل النموذجية.

 

 


 







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