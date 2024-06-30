كتب أحمد حسن

ينشر اليوم السابع شروط حجز وحدات مشروع valley towers بمدينة حدائق أكتوبر، حيث نصت كراسة الشروط على الاتى :..

- أن يكون المتقدم للحجز شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

- الا يقل سن المتقدم عن العام في تاريخ الطرح عن 21 عام وان يكون له أهلية التصرف والتعاقد وليس شخصا معنويا.

- يجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا على قاصر

- لا يحق للأسرة (الزوج الزوجة والاولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة

- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشترى أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية .

- من حق الهيئة فسخ العقد دون تنبيه أو انذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الاجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقا للقواعد فى حال مخالفة الشروط .

- يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

- يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة . قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة . بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالموقع محل الطرح.



وحدات مشروع valley towers (1)



وحدات مشروع valley towers (2)



وحدات مشروع valley towers (3)



وحدات مشروع valley towers (4)



وحدات مشروع valley towers (5)



وحدات مشروع valley towers (6)