مسئولو "الإسكان" يتابعون موقف تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" بالعاشر من رمضان

كتب أحمد حسن

استقبل المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، المهندس أحمد إسماعيل، والمهندس مصطفى عبد اللطيف، والمهندس مصطفى الصاوى، ممثلي وحدة الدعم الفنى بوزارة الإسكان، لمتابعة سير العمل وموقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وقام ممثلو وحدة الدعم الفني بوزارة الإسكان، بجولة تفقدية بمواقع عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، يرافقهم المهندس محمد العزونى، نائب رئيس الجهاز للتنفيذ، ومسئولو الجهاز، حيث شملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ عمارات الإسكان النموذج الأخضر بحي الزقازيق الجديدة بعدد 109 عمارات بها 2130 وحدة سكنية للوحدة بنسبة تنفيذ 35%.

كما تفقد مسئولو الإسكان عمارات النموذج الأخضر بالمبادرة بمنطقة الخدمات الإقليمية بعدد 90 عمارة بها 1842 وحدة سكنية بنسبة تنفيذ 35%، للتأكد من جودة الأعمال الجارى تنفيذها بالمدينة والانتهاء منها طبقاً لأصول الصناعة قبل تسليمها للسكان.

وأشاد ممثلو وحدة الدعم الفني بالجهد المبذول من قبل مسئولي جهاز المدينة، وتم التشديد على الشركات بسرعة إنهاء الأعمال بالمواصفات المطلوبة وفى التوقيتات المحددة.