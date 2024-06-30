اعرف طرق سداد مبلغ جدية الحجز لمشروع valley towers بمدينة حدائق أكتوبر

كتب أحمد حسن

حددت كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات مشروع valley towers بمدينة حدائق أكتوبر عدة طرق لسداد مبلغ جديدة الحجز الخاصة بالمشروع ياتى فى مقدمتها الية السداد من خلال فورى وهى كالتالى:

- بعد استكمالب البيانات المطلوبة والتوقيع على استمارة الحجز واختيار الطابق والمشروع والمدينة يتم الضغط على سداد جدية الحجز من قائمة الاجراءات الخاصة بالحجز.

- يتم توجيه المتقدم إلى بوابة السداد الالكتروني (فوري) حيث يمكن السداد عن طريق كارت بنكي أو عن طريق Fawry Pay أو عن طريق تحويل بنكي ACH وفقا للتالى:

أولا: الدفع الكاش بواسطة فورى

- يقوم العميل باختيار طريق الدفع كاش عن طريق فوري

- ثم يظهر للعميل رقم مرجعى يتم السداد علية

- يتوجه العميل الى اقرب فروع فورى بلس ( فروع فوري بلس ، تطبيق ماي فوري ، ماكينة الصراف الآلي، المحفظة البنكية او الخاصة بشركات الاتصالات، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والمراكز التكنولوجية. بأجهزة مدن (1) أكتوبر - حدائق أكتوبر ٦٠ أكتوبر الجديدة - الشيخ زايد . القاهرة الجديدة - الشروق - العبور - برج العرب الجديدة - القري السياحية - اسيوط الجديدة)

- يحصل العميل على ايصال يفيد السداد من فروع فوري

- تقوم شركة فورى بمراجعة موقف السداد ثم يقوم الموقع بارسال

‏SMS بتاكيد السداد وتغيير حالة الطلب الى تم السداد.

ثانيا: السداد بواسطة كارت بنكى:..



- يقوم العميل باختيار طريق الدفع بأي بطاقة بنكية

- يقوم العميل بادخال رقم البطاقة و تاريخ انتهاء البطاقة والثلاث ارقام

المبينين خلف البطاقة

- يتم ارسال طلب المعاملة الى بوابة فورى

- يتم تحويل العميل الى صفحة البنك الخاص به مع ارسال رسالة الى رقم المحمول المسجل في البنك تحتوى على الرقم السرى المخصص لعمليات الشراء الالكتروني عن طريق البنك المصدر للبطاقة

- يقوم العميل باداخال الرقم السرى على صفحة البنك المصدر للبطاقة

- تقوم شركة فورى بمراجعة موقف السداد ثم يقوم الموقع بارسال SMS بتاكيد السداد وتغيير حالة الطلب الى تم السداد



ثالثا: التحويل البنكى

- الدفع عن طريق التحويل البنكى ACH يقوم العميل باختيار طريقة الدفع بتحويل بنكى ACH

- سيظهر للعميل رقم الحساب البنكى المراد التحويل عليه في حالة اختيار العميل تاكيد الدفع من خلال منظومة ACH التحويل البنكي

- يقوم العميل باستخدام منظومة التحويل البنكي الخاصة بالبنك التابع له سواء من خلال تطبيق الهاتف المحمول او زيادة اقرب فرع للبنك التابع له على ان يتم التاكد من صحة ادخال بيانات التحويل

وفقا للتالى:.

اسم العميل رباعى

الرقم القومى.

رقم كود الحجز

رقم فورى المرجعى

رقم الموبايل المسجل على الموقع رقم الحساب المصرفى الدولى IBAN

- يقوم العميل بتاكيد الدفع وارفاق مستند التحويل على الموقع

‏)PDF-JPG- JPEG ) الالكترونى للحجز بصيغة ثم انتظار حالة تاكيد الطلب لحين المراجعة

- تقوم شركة فورى بمراجعة موقف السداد ثم يقوم الموقع بارسال ‏SMS بتاكيد السداد وتغيير حالة الطلب الى تم السداد

- يتم طباعة استمارة الحجز المدون بها الاقرار والتوقيع عليها ورفعها من قائمة الاجراءات (رفع استمارة الحجز)