15 ألف جنيه سعر المتر فى مشروع valley towers بحدائق أكتوبر

كتب أحمد حسن

طبقا لما نشره اليوم السابع، حددت كراسة شروط حجز وحدات مشروع valley towers بمدينة حدائق أكتوبر، سعر المتر، بواقع 15 ألف جنيه، على أن يتم اضافة مصاريف التميز للأدوار المتكررة.

وحددت كراسة الشروط مبلغ جدية الحجز للمشروع بقيمة 150 ألف جنيه.

وطبقا لكراسة الشروط، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام، وألا يكون قد سبق له الحصول على وحدة سكنيه له أو لأحد أفراد أسرته، وأن يكون المتقدم شخص اعتبارى.

وكانت وزارة الإسكان قد قررت، طرح وحدات أول أبراج داخل مدينة حدائق أكتوبر valley towers يوم 30 يونيو الجارى.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وحدات سكنية للأفراد، بعدد 984 وحدة سكنية جاهزة للاستلام الفوري بمشروع "valley towers" بمدينة حدائق أكتوبر.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن مساحات الوحدات تتراوح بين (95م2 : 100م2)، مضيفاً أن شروط الطرح وأسلوب الحجز والمواقع ومساحة كل وحدة، والأسعار وأسلوب السداد، وكراسات الشروط، ستكون متاحة على موقع برنامج "مسكن"، محور الوحدات على الرابط التالى، اضغط هنا.. اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30/6/2024، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية فى موعد لاحق.

ومن المقرر أن يتراوح سعر المتر، فى الوحدات المقرر طرحها والذي يتراوح ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه للمتر، وذلك بانظمة سداد مختلفه تبدأ بـ 3 سنوات بدون فوايد، و5 سنوات بفوائد، وتنتهى بـ7 سنوات محملة بفائدة البنك المركزى.

وتتراوح مساحة الوحدات السكنية ما بين 95 مترًا وتصل لـ100 متر، وهذه الوحدات جاهزة للتسليم الفوري، وتم الانتهاء منها بالكامل، خلال الشهور الماضي، وتعد هذه الخدمات أول وحدات داخل أبراج سكنية جاهزه للتسليم الفورى.

وتتميز وحدات أبراج مدينة حدائق أكتوبر وvalley towers، بكونها تقع فى موقع فريد من نوعه داخل مدينة حدائق أكتوبر فضلا عن أنها جاهزة للاستلام الفورى.



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وحدات مشروع valley towers (6)



وحدات مشروع valley towers (7)



