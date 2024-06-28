مواصفات امتحان التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواصفات امتحان مادة التاريخ للثانوية العامة استعداداً لأداء الاختبارات فى المادة غدا السبت 29 يونيو الجارى، موضحة أن عدد الأسئلة فى مادة التاريخ 46 سؤالا، منها 44 سؤال اختيار من متعدد و2 سؤال مقالى.

وأوضحت الوزارة أن الأسئلة ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وإجاباتها تقيس مستويات الطلاب المختلفة و70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة وبلا صعوبة، و30% من الأسئلة للمستويات العقلية العليا، مشيرة إلى أن الأسئلة ستكون خالية من التعقيدات وإجاباتها تعتمد على الفهم والتحليل والتطبيق، وكل سؤال اختيار من متعدد يتضمن 4 بدائل للإجابة منها بديل واحد صحيح.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالتأكد من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت بصورة صحيحة، كما وجهت أيضا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب من كتابة البيانات، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.