اليوم السابع
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كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح إجابات اللغة العربية والدرجات مطمئنة

الخميس، 27 يونيو 2024 10:58 ص
كنترولات الثانوية العامة تبدأ تصحيح إجابات اللغة العربية والدرجات مطمئنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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كشفت مصادر مسئولة بـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن الكنترولات تعمل على تصحيح أوراق الإجابة لامتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024 ،موضحة أن هناك درجات مطمئنة، ولن يتم تعديل نموذج إجابة امتحان العربى للثانوية العامة 2024، حيث أن التصحيح الالكتروني للمادة أثبت أن الأسئلة متزنة وغير معقدة وكشفت مستويات الطلاب.

وقالت المصادر إن تصحيح كراسات إجابة المواد غير المضافة للمجموع بالثانوية العامة تمت فى الكنترولات.

وتفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الاربعاء، مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي 2024.

وأكد الوزير حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وأعطاء كل طالب حقه فى عملية التصحيح، مشيرًا إلى أن عملية التصحيح الالكترونى تتم بدقة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الالكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، مشيرا إلى أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

وقد قام الوزير بتفقد أعمال الكنترول وجميع الوحدات بداخله من مسح ضوئى للبيانات ومراجعة البيانات وتدقيقها، للوقوف على الاجراءات المتبعة لتدقيق بيانات الطلاب غير المكتملة أو الخاطئة في ورق الإجابة، حيث تخضع البيانات في هذه الحالة للعديد من الإجراءات المتعلقة بالمراجعة والتدقيق للتأكيد على بيانات الطالب واختياراته في ورق الإجابة من قبل منظومة متكاملة وخطوات متعددة لضمان تحقيق مبدأ العدالة.

كما استعرض الوزير خطوات التصحيح الإلكتروني التي تتم في حالة وضع الطالب علامة (X) على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة، حيث يصدر سيستم التصحيح الالكتروني انذارا للمراقب على السيستم لمراجعة الاجابة والتأكيد على اختيار الإجابة الصحيحة التي قام الطالب بتظليلها واختيارها.

وأشاد الوزير بجهود الكوادر المتميزة القائمة على عملية التصحيح وما لديهم من خبرة في هذا المجال، والتعاون المشهود بين جميع القطاعات.







وزارة التربية والتعليم

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