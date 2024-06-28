مش بس الحرارة.. اعرف الرطوبة بتأثر إزاي على عضلاتك وكيفية الوقاية منها

كتبت مروة محمود الياس

مثلما تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على الجسم بالسلب فلا يمكن أن نغفل الرطوبة أيضاً، درجة الرطوبة كلما كانت أعلى كان الجسم معرضاً لأضرار كثيرة، فالرطوبة تؤثر على الجسم بشكل عام مثلما أوضح تقرير نشره فى موقعverywellhealth الطبي المعني بالصحة العامة.

وأوضح التقرير أن هناك مجموعة من العلامات التى تظهر على تأثر الجسم بالرطوبة العالية في الجو، والتى غالباً ما تترافق مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل الشعور بالتعب الشديد والضعف العام والرغبة فى التقيؤ، ولا تقف هذه الأعراض عند هذا الحد، بل تصل إلى حد التهاب العضلات وتشنجها الشديد، فضلاً عن تسارع ضربات القلب والإغماء فى بعض الحالات.

وأضاف التقرير، أن الرطوبة تؤثر بشكل مباشر على العضلات، لأن الإنسان فى هذه الحالة يفقد الكثير من العرق، وبالتالي يخسر الكثير من سوائل الجسم فى هذا الشكل، وحينها تحدث صدمة للعضلات، خاصة فى الأطراف كالذراع والساق والبطن أيضا، ما يؤدي إلى التشنج الشديد فى بعض الحالات التي تعاني من التعرض للرطوبة العالية، وهو ما يؤثر بشكل كبير على العضلات والأعصاب وقدرة الجسم على التعامل مع الرطوبة.

وأشار التقرير إلى أن أمراض الجهاز التنفسي أيضاً، مثل الربو والحساسية وغيرها، تتأثر بدرجة الرطوبة العالية، لأن الهواء الناتج عن الرطوبة قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في التنفس فقد تؤدي إلى تطور حالة مرضى الربو والحساسية أيا كانت نوع الحساسية التي يعانون منها، فضلا عن الشعور بالإنهاك الشديد والإجهاد الحاد.

ولكي تتجنب الرطوبة عليك بتجنب التعرض للشمس المباشرة، وتجنب الجلوس في مكان رطوبته عالية، وليس جيد التهوية، فضلا على أهمية الإستحمام والتخلص من العرق أولا بأول.