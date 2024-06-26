في موجة الحر.. اعرف مخاطر ارتفاع درجات الحرارة على جسمك وطرق الوقاية

كتبت فاطمة ياسر

مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة ، يحدث داخل جسم الإنسان العديد من الاضطرابات، وخلال هذا التقرير سنتعرف على ما يحدث للجسم عند تعرضه لارتفاع شديد في حرارة الطقس، وفقا لموقع hindustantimes.



تبلغ درجة حرارة الجسم الأساسية أثناء الراحة عادةً حوالي (37 درجة مئوية)، وقال الدكتور نيل غاندي، مدير طب الطوارئ في مستشفى هيوستن ميثوديست، إنه خلال موجات الحر، يتم فحص أي شخص يعاني من ارتفاع حرارة الجسم، وخاصة في حالة عدم وجود مصدر للعدوى، فقد يكون السبب الإنهاك الحراري أو ضربة الشمس

وأوضح أن ارتفاع الحرارة له عدة مخاطر هى:

- ضربة الشمس

ضربة الشمس، هي زيادة خطيرة في درجة حرارة الجسم ، فعندما ترتفع درجة حرارة الجسم الداخلية يعيد الجسم توجيه تدفق الدم نحو الجلد ليبرد، ولكن هذا يحول الدم والأكسجين بعيدا عن المعدة والأمعاء، ويمكن أن يسمح للسموم التي تقتصر عادة على منطقة الأمعاء بالتسرب إلى الدورة الدموية، ويؤدي ذلك إلى سلسلة من التأثيرات، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

- الجفاف

قال الدكتور رينيه سالاس، أستاذ الصحة العامة بجامعة هارفارد وطبيب غرفة الطوارئ في مستشفى ماساتشوستس العام، إن الجفاف يمكن أن يتطور إلى صدمة، بسبب نقص الدم والأكسجين والمواد المغذية، يمكن أن يكون الجفاف خطيرًا خاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات طبية ويتناولون أدوية معينة، والسبب أن الجفاف يقلل أيضًا من تدفق الدم ويزيد من مشاكل القلب.

- مهاجمة الدماغ

تؤثر الحرارة أيضًا على الدماغ، وقال العديد من الأطباء إنه يمكن أن يسبب لدى الشخص ارتباكًا، أو صعوبة في التفكير، وقال كريس إيبي، أستاذ الصحة العامة والمناخ بجامعة واشنطن: "أحد الأعراض الأولى التي تواجهك بسبب الحرارة هو أنك تشعر بالارتباك وتصبح مشكلة أكبر مع تقدم الناس في السن.

ماذا يجب أن تفعل للوقاية بسبب ارتفاع حرارة الجسم الداخلية؟

-الترطيب مهم

-التسرع في تبريد المرضى

إن ضربة الشمس هي حالة طارئة، ويحاول العاملون الطبيون تبريد الشخص في غضون 30 دقيقة الطريقة الأفضل هي:

- الغمر في الماء البارد.

-إمداد المريض في المستشفي ببعض العلاجات عن طريق الوريد .

-وضع كمادات ثلج في الإبطين والفخذين وتضعها على سرير.