موجة حارة ورطوبة عالية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر حتى الأحد المقبل 10 سبتمبر 2023، لتشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر"اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى: -

- الثلاثاء 5 سبتمبر: -

فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على مطروح والسلوم على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة .

ارتفاع فى نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم .

- الأربعاء 6 سبتمبر :

اعتبارا من الأربعاء 6 سبتمبر ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

- الخميس 7 سبتمبر والجمعة 8 سبتمبر :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- السبت 9 سبتمبر والأحد 10 سبتمبر :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.