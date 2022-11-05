ما هو التهاب العضلات؟.. تعرف على أعراضه وأسبابه وطرق العلاج

كتبت ميرفت رشاد

التهاب العضلات هو حالة من أمراض المناعة الذاتية تؤدي إلى ضعف أو آلام في العضلات، هناك ثلاثة أنواع شائعة من التهاب العضلات، وتزداد هذه الحالة سوءًا مع مرور الوقت، وفى السطور القادمة سنوضح الأسباب وطرق العلاج وفقا لما نشره موقع " ndtv".

ما هي أعراض التهاب العضلات؟

ضعف العضلات هو العرض الرئيسي لالتهاب العضلات، بينما قد يعاني بعض المرضى من آلام في العضلات ، قد لا يعاني البعض الآخر، تشمل الأعراض الأخرى لهذه الحالة آلام العضلات والتعب المستمر وصعوبة الجلوس وعدم الراحة في البلع والاكتئاب.

قد يكون من الصعب أيضًا إكمال المهام اليومية مثل صعود السلالم وتمشيط الشعر ورفع الأشياء والمزيد.



ما هي أسباب التهاب العضلات؟

يحدث التهاب العضل بسبب بعض المشاكل في الجهاز المناعي للفرد بسبب مهاجمة الأنسجة السليمة عن طريق الخطأ ومع ذلك ، هناك أسباب مختلفة محتملة لالتهاب العضلات، كثير من الحالات ليس لها سبب. في الوقت نفسه ، يكون الآخرون نتيجة إصابة أو عدوى، وجد عدد قليل من الباحثين أيضًا أن تسمم الأدوية أو الفيروسات مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا أو فيروس نقص المناعة البشرية أو أمراض المناعة الذاتية هي أيضًا أسباب محتملة.

علاج التهاب العضل

يمكن أن تساعد مجموعة من الأدوية والعلاجات في إدارة أعراض التهاب العضلات، وتشمل هذه العلاجات العلاج الطبيعي ، والعلاج بالجلوبيولين المناعي ، والعلاج بالستيرويدات ، والأدوية المضادة للروماتيزم المُعدلة لسير المرض وغيرها.