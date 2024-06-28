سعر اليورو اليوم الجمعة 28-6-2024 أمام الجنيه فى البنوك المصرية

كتب ــ هانى الحوتى

استقر سعر اليورو اليوم الجمعة 28-6-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 51.23 جنيه للشراء، و51.57 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 51.21 جنيه للشراء، و51.57 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 51.32 جنيه للشراء، و51.49 جنيه للبيع.

ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

51.32 جنيه للشراء.

51.49 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

51.23 جنيه للشراء.

51.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

51.23 جنيه للشراء.

51.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

51.21 جنيه للشراء.

51.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

51.23 جنيه للشراء.

51.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

51.38 جنيه للشراء.

51.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

51.21 جنيه للشراء.

51.44 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك قناة السويس

51.20 جنيه للشراء.

51.52 جنيه للبيع.