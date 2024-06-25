اليوم السابع
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رئيس البنك الأهلى يكشف تفاصيل رفع حدود بطاقات الائتمان

الثلاثاء، 25 يونيو 2024 08:17 ص
رئيس البنك الأهلى يكشف تفاصيل رفع حدود بطاقات الائتمان هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

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قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البنك الأهلى قرر تخفيض عمولة المعاملات بالعملة الأجنبية لكروت الائتمان لتصبح 5% بدلا من 10%.

وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أنه تقرر زيادة حدود الصرف بـ بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية بواقع 50% لتتراوح ما بين المعادل لمبلغ 37 ألف جنيه إلى 240 ألف جنيه عند السفر للخارج وفقا لنوع البطاقات الائتمانية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أنه فى حالة المشتريات بالعملة الأجنبية بالبطاقات الائتمانية من داخل مصر تتراوح بين المعادل لمبلغ 7 آلاف جنيه وحتى 90 ألف جنيه.

 







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