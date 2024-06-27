سعر اليورو اليوم الخميس 27-6-2024 فى البنوك المصرية

ينشر اليوم السابع تطور سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 27-6-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر.
ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو في البنك المركزى المصرى
51.44 للشراء
51.27 للبيع
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
51.40 للشراء
51.23 للبيع
سعر اليورو في بنك مصر
51.41للشراء
51.23للبيع
سعر اليورو في بنك الاسكندرية
51.41للشراء
51.21للبيع
سعر اليورو في البنك التجارى الدولى
51.43للشراء
51.23للبيع
سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى
51.43 للشراء
51.25 للبيع
سعر اليورو في بنك البركة
51.41 للشراء
51.23 للبيع
سعر اليورو في بنك قناة السويس
51.41 للشراء
51.23 للبيع