سعر اليورو اليوم الخميس 27-6-2024 فى البنوك المصرية

كتب مدحت عادل

ينشر اليوم السابع تطور سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم الخميس 27-6-2024، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر.

ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار اليورو فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزى المصرى



51.44 للشراء

51.27 للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

51.40 للشراء

51.23 للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

51.41للشراء

51.23للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

51.41للشراء

51.21للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

51.43للشراء

51.23للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

51.43 للشراء

51.25 للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

51.41 للشراء

51.23 للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

51.41 للشراء

51.23 للبيع