تفاصيل إعدام أم وابنتها بالإسكندرية والسجن لآخرين لقتلهم سيدة لسرقتها

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار رفعت عامر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار طارق الصيرفى، والمستشار شريف جبر، وسكرتير المحكمة محمد أحمد البغدادى، بمعاقبة كل من " م.ع.ح" ربة منزل و" ا.ع.م" ربة منزل بالإعدام، والسجن المؤبد للمتهم " أ.م.ا" عاطل والسجن 3 سنوات للمتهم " خ.م.ع" بائع أسماك، لاتهام المتهمين الأولى والثانية فى قتل المجنى عليها " ح.م.م" مع سبق الاصرار، وانهما خطفا المجنى عليها بالتحايل وسرقة مشغولاتها الذهبية بعد أن أحتجازها وحيازتهما سرنجه طبية وحزام جلد، واشترك المتهم الثالث اشترك بطريق الاتفاف والمساعدة مع المتهمتان الأولى والثانية والمتهم الرابع اشترى واخفا مشغولات ذهبية متحصلة من جناية سرقة والمملوكة للمجنى عليها.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 21089 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل بلاغا يفيد بالعثور على جثة المجنى عليها أسفل العقار محل سكن المتهمين بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن المتهمين عقدوا العزم ونفاذا لمخطط الأولى الأم والثانية ابتنها بعلم المتهم الثالث زوج البنت بخطف المجنى عليها بقصد سرقتها مشغولاتها الذهبية وأعدوا العدة لذلك داخل شقة المتهم الثالث وقامت الأولى بخنقها بايشارب وكسرت الفقرات العنقية أثناء قيام الثانية بتكبيل قديمها وأثناء اصطحابها انزلقت من السجادة على درج السلم وأثناء مشاهدة سائق التوك توك الذى قام باستدعائه المتهم الثالث لنقل محتويات المنزل، وعند مشاهدته الجثة فأبلغ عنهما وقام الأولى والثانية الثالث الذى كان على علم بالقتل والسرقة باعطائه حلق ذهبى لبيعه للمتهم الرابع مع علمه بذلك أن تلك المشغولات متحصله من واقعة سرقة .

وكشفت التحقيقات، من أوراق القضية تفصيلا أن المتهمة الأولى " م.ع.ح" بارتداء" قفاز طبى وسرنجة طبية وقطرة طبية " وذلك حتى يتثنى لها والمتهمة الثانية " ا.ع.م"، على إتمام ما عزما عليه وفى يوم الواقعة ذهبا إلى حيث تقطن المجنى عليها وأوهامها بعمل خير توزيع مبالغ مالية وذهبت معهما، فاستدرجاها إلى الشقة المملوكة للمتهم الثالث " ا.م.ا" زوج ابنه المتهمة الأولى وما أن سمحت لهم الفرصة، حتى قامتا بتكميم فمها وتكبيل يديها بحزام جلدى، وقامت المتهمة الأولى بسكب قطرة طبية حتى تفقدها الوعى، ويتسنى لها سرقة المشغولات الذهبية، وخشية افتضاح أمرهم من صيحات المجنى عليها، وعند مقاومتها طرحوها أرضا وقامت المتهم الأولى بكتم أنفاسها بوسادة، وجثمت فوقها، وقامت المتهمة الثانية بتكبيل قدم المجنى عليها لشل حركتها، حتى تأكدوا من وفاتها وقاموا بسرقة مشغولاتها الذهبية، وأبلغا المتهم الثالث الذى تحصل على خاتم ذهبى من المشغولات لبيعه ليتحصل على مبلغ مالى حتى يحضر سيارة لاخفاء الجثة، وباع الخاتم الذهبى للمتهم الرابع " خ.م.ع"، مع علمه أن الخاتم من متحصلات جناية سرقة .

وكشفت التحقيقات، أن يوم الواقعة قاما المتهمون فجرا، بارتداء عبايات سوداء اللون، وحملوا جثمان المجنى عليها، بعد أن وضعوا غطاء على جثمان المجنى عليها لاخفاء جريمتهم، قبل إحضار توكتوك لنقل الجثمان، فشعر بهم الجيران من قاطنى العقار الذين أبلغوا الشرطة، وعلى الفور تم ضبطهم، وبمواجهتهم اقرا بارتكاب الواقعة، وأن المضبوطات من المشغولات الذهبية مملوكة المجنى عليها، وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها.