الإعدام لجامع قمامة خطف طفلا للتعدى عليه فى الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم "ج.ال.ج" بالإعدام، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بخطف طفلا وتعريض حياته للخطر.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6690 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل، بقيام المتهم بخطف المجنى عليه الطفل بالتحايل بغير رضاه بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات أن التحريات توصلت إلى قيام المتهم "ج.ال.ج" جامع قمامة، بخطف طفلا مجهول الهوية وذلك بطريق التحايل الواقع عليه بأن عرض عليه التوجه إلى مكان غير مأهول بالسكان لإيوائه فاطمئن له المجنى عليه واستجاب لطلبه وانتقلا سويا إلى المكان، وقام المتهم بالتعدي عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الى محكمة جنايات الإسكندرية التى أصدرت حكمها .



