كيف تؤثر السمنة على الخصوبة؟ أفضل نظام غذائى وأطعمة تجنبها

كتبت فاطمة ياسر

ما تأكله لا يؤدي إلى زيادة الوزن فقط بل أيضا قد يتسبب في حدوث مشاكل في الخصوبة، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، والذى أشار إلى أن تناول الطعام الجيد ضروري للحفاظ على وزن صحي، وهو أمر مهم لتجنب مشاكل السمنة والخصوبة، فيمكن أن تؤدي السمنة إلى اختلال التوازن الهرموني الذي يمكن أن يؤثر على الجهاز التناسلي، ومن خلال تغذية الجسم بالأطعمة المغذية ، من الممكن الحفاظ على الوزن الأمثل ودعم الصحة العامة، مما يزيد من فرص الحمل وإنجاب طفل .



وحسب التقرير، فإن اتباع نظام غذائي متوازن مليء بالأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية يمكن أن يحسن جودة البويضات والحيوانات المنوية، مما يعزز الخصوبة، علاوة على ذلك، فإن الاختيارات الغذائية السيئة مثل الكميات المفرطة من الأطعمة المصنعة والسكريات يمكن أن تساهم في الالتهاب في الجسم.



من الصعب فهم العلاقة بين النظام الغذائي والسمنة والعقم وتتجاوز مجرد نوع الطعام المستهلك، فخيارات النظام الغذائي السيئة التي تحتوي على الأطعمة المصنعة والسكر والدهون المتحولة تؤدي إلى زيادة الوزن وفرص الإصابة بالسمنة التي تؤثر بدورها على الخصوبة لدى كل من الرجال والنساء.



حيث يمكن أن تعطل التوازن الهرموني وتضعف الوظيفة الإنجابية، وتؤثر بعض العناصر الغذائية في الأنظمة الغذائية غير الصحية على الخصوبة عن طريق التسبب في تقلبات هرمونية والتهابات في الجهاز التناسلي.



فالإفراط في تناول الكربوهيدرات المكررة يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، مما يتداخل مع الإباضة لدى النساء وإنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال ويجعل من الصعب الحمل.

ولذا فإن اختيار الأطعمة الكاملة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الالتهاب وتعزيز الصحة الإنجابية، ولذا حاول تضمين الفواكه الطازجة والحبوب الكاملة والبقول والعدس والبقوليات في النظام الغذائي.

وابتعد عن الأطعمة المصنعة، المعلبة، الحارة، ولا تتناول المشروبات السكرية أو المخبوزات أو الكولا أو المشروبات الغازية، فإن تناول الطعام بشكل جيد لا يمنع السمنة فقط، بل يلعب أيضًا دورًا مهمًا في دعم الخصوبة من خلال تغذية الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية وعيش حياة صحية.

