خرافات عن الخصوبة.. أبرزها التقدم في العمر والإجهاد سبب العقم

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من الخرافات المرتبطة بالخصوبة ومنها أن التقدم في العمر يتسبب في العقم، والعديد من الأمور الأخرى التي سنتعرف على حقيقتها وفقا لما نشره موقع timesofindia ومنها: -مشاكل الخصوبة تؤثر فقط على النساء الأكبر سنا العمر له دور في التأثير على الخصوبة، ولكنه ليس العامل الوحيد، فكلا من الرجال والنساء يعانون من انخفاض في الخصوبة مع التقدم بالعمر، وهناك عوامل أخرى ومنها زيادة الوزن، التدخين، التهاب الجهاز التناسلي، خلل في الهرمونات. -الإجهاد لا يؤثر على الخصوبة الإجهاد يؤثر على الخصوبة، فالتوتر والإجهاد يتتسبان في حدوث خلل في توازن الهرمونات، وهذا يؤثر على التبويض عند النساء، وجودة الحيوانات المنوية لدى الرجال، ولذا التخلص من الإجهاد يعد من الحيل الجيدة لزيادة فرص الخصوبة. -الرضاعة لا تسبب الحمل الرضاعة الطبيعية تقلل فرص الحمل تسبب تغيرات هرمونية كإرتفاع هرمون البرولاكتين، إلا أن كل هذه الأمور لا تتسبب في منع الحمل، لأنه يمكن أن يحدث مع الرضاعة الطبيعية. -حبوب منع الحمل تسبب العقم حبوب منع الحمل لا تسبب العقم، حيث تزداد الخصوبة وفرص الحمل بشكل طبيعي عند التوقف عن تناولها، ولكنها يمكن أن تأخر حدوث الحمل.

-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام تقلل من الخصوبة