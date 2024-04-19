للرجال.. أطعمة غنية بمضادات الأكسدة لتحسين الخصوبة

كتبت فاطمة ياسر

وفقًا لأبحاث حديثة، يحدث العقم عند الذكور في 30-50 % من الحالات، وحول ذلك يقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes أبرز الأطعمة التي تحسن الخصوبة لدى الرجال، ومنها:

-المكسرات والبذور

عين لجمل يحتوي علي أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين E والسيلينيوم ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعد في تحسين جودة الحيوانات المنوية وحركتها وشكلها.

واللوز يحتوي على نسبة عالية من فيتامين E، وهو مضاد للأكسدة يساعد على حماية خلايا الحيوانات المنوية من الأكسدة وقد يحسن حركة الحيوانات المنوية.

بذور اليقطين على الزنك، الضروري لإنتاج هرمون التستوستيرون وتكوين الحيوانات المنوية، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة مثل فيتامين E والسيلينيوم.

-الكركم

يحتوي الكركم على الكركمين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية ذات الخصائص المضادة للالتهابات التي قد تفيد صحة الحيوانات المنوية.

-الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على جينجيرول، وهو مركب نشط بيولوجيًا له تأثيرات مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات قد تدعم الصحة الإنجابية.

-الشاي الأخضر

غني بالكاتيكين، ومضادات الأكسدة القوية التي قد تساعد في حماية الحيوانات المنوية من الأكسدة وتحسين جودة الحيوانات المنوية.

-الخضراوات الورقية

مثل السبانخ والحلبة والبروكلي غنية بمضادات الأكسدة مثل فيتامين C والبيتا كاروتين واللوتين، والتي قد تساعد في حماية الحيوانات المنوية من الإجهاد التأكسدي وتحسين الصحة الإنجابية بشكل عام.

-الثوم

يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب ذو خصائص مضادة للأكسدة قد يساعد في تحسين جودة الحيوانات المنوية والحماية من الأضرار التأكسدية.

