لصحتك الإنجابية.. نصائح بسيطة لضبط معدلات هرمون الخصوبة fsh

كتبت مروة محمود الياس

هرمونات الجسم عبارة عن دائرة متصلة إذا انتظمت معدلاتها وانضبطت تنضبط كل وظائف الجسم معها، بعض الهرمونات تتحكم في الحالة الإنجابية خاصة عند السيدات وهرمون fsh أحد أهم هرمونات الخصوبة المهمة.

وذكر تقرير نُشر في موقع bqacupuncutre أن هرمون الـfsh أحد أهم الهرمونات والذى يسمى بهرمون الغدة النخامية المنبه، يؤثر بشكل مباشر على الحالة الإنجابية وخصوبة السيدات بشكل كبير، فارتفاع معدلاته تحمل بين طياتها خطر اضطراب هرمونات المبايض بشكل عام، مما يعرقل العيش بصحة إنجابية سليمة.

وهناك بعض النصائح والممارسات اليومية المهمة والبسيطة تؤثر بشكل مباشر على إنتاج هرمون الغدة النخامية المنبه، وتساعد بشدة على ضبط عمل الغدة بشكل عام، وكذا تقلل من إفراز هذا الهرمون الذى يعد ارتفاع مستوياته نوعا من العرقلة لخصوبة المرأة، ولا يمكن بدء خطة علاجية إنجابية إلا بعد خفض معدلاته، ومن أبرز هذه الممارسات والنصائح:

- ممارسة الرياضات الخفيفة والبسيطة، فالتمارين اليومية تساعد المرأة كثيرا على تنظيم هرموناتها، وتعزيز سريان الدورة الدموية، وخفض هذا الهرمون وتنظيم عمل الغدة النخامية.

- تقليل هرمون الكورتيزول ، هذا الهرمون المهم الذي يقلل من فرص العصبية واضطراب المزاج والتوتر والقلق، من خلال بعض الممارسات البسيطة الهادئة كممارسة تمارين الاسترخاء والتأمل.

- قد أثبتت الأبحاث -وفقا للتقرير- أن اليوجا بأنواعها المختلفة قد تساعد على تعزيز عمل الغدة وتقليل نسب هرمون الكورتيزول فى الجسم.

- تناول الطعام الصحى، والحفاظ على الوزن المناسب دون زيادة كتلة الجسم يعزز من تقليل دهون الجسم، وبالتالي إنخفاض هرمون fsh.

- التركيز على تناول الأطعمة الصحية الغنية بالأوميجا، ولا شك أن أبرزها أهمها الأسماك والمأكولات البحرية، مثل السردين والماكريل والسلمون.

- تناول الأطعمة الصحية كالفاصوليا الغنية بالعناصر.

- بذور الكتان أيضا تعادل عمل الهرمونات، وتضبط عمل هذا الهرمون المهم.