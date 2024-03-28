نصيحة لـ مربوحة بالحمل فى الكبير أوى.. أطعمة تزيد الخصوبة لو عروسة جديدة

كتبت إيناس البنا

بدأت أحداث الحلقة السابعة عشرة من مسلسل الكبير أوى 8، والذى يعرض على قناة on وعلى منصة watch it بوجود فروحة – دنيا سامى بنت عمة مربوحة فى الدوار هى وأسرتها لمساعدة مربوحة بعد كسر رجليها.

وظلت فروحة تقنع مربوحة بأن عليها الحمل في ولد من أجل الكبير حتى لا يخونها مع غيرها، لكن مربوحة تقنعها أن الكبير يحبها ولا تثق في كلامها أبدا.

وفى هذا الإطار كشف الدكتور محمد حسن استشارى أمراض النساء والتوليد بجامعة القاهرة أن تعديل النظام الغذائي ونمط الحياة قد يعزز إمكانية الحمل، لأن وزن الجسم الصحي وممارسة النشاط البدني وتناول العناصر الغذائية الجيدة كلها عوامل يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على خصوبة المرأة.

وأشار استشارى النساء إلى أن أبرز الفيتامينات التي يجب التركيز عليها الأطعمة التي تحتوى على حمض الفوليك مثل الموز والبيض والحمضيات والخضراوات الورقية، بالإضافة إلى فيتامين ب 12 مثل الكبد البقرى والتونة ومنتجات الألبان، وأوميجا 3 أشهرها الأسماك الدهنية مثل الماكريل وسمك السلمون.

وعلى الجانب الآخر يجب الانتباه إلى تقليل الدهون المتحولة والأنظمة الغذائية غير الصحية خاصة الغنية باللحوم الحمراء والمعالجة والبطاطس المقلية والحلويات والمشروبات المحلاة، لما لها آثار سلبية على تعزز فرص الخصوبة.

مسلسل الكبير أوى 8 من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.