رئيس جامعة القاهرة يفتتح أعمال تطوير مستشفى أبو الريش المنيرة ووحدة الرعاية

محمد صبحى

افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، صباح اليوم الأربعاء، أعمال تطوير وحدة الرعاية بـ مستشفى أبو الريش المنيرة للأطفال ، وذلك فى إطار خطة جامعة القاهرة، لتحسين منظومة الرعاية الصحية بمستشفيات الجامعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما افتتح الدكتور محمد الخشت اعمال التحديث وإعادة التأهيل بمستشفى أبو الريش واعمال تطوير وتجديد المصاعد بالمستشفى.

شارك فى حضور فعاليات الافتتاح الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية والدكتور هانى العسلى المدير التنفيذى لـ مستشفيات قصر العينى، والدكتور أحمد طلعت والدكتورة مروة مشعل والدكتور شريف الأنورى مدير مستشفى أبو الريش المنيرة.

كما افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وحدة أمراض الدم وزرع النخاع بـ مستشفى الأطفال أبو الريش المنيرة، والتى تسهم فى حماية الأطفال المصابين بأمراض الدم وتقديم الخدمات الطبية لهم.

وبلغت تكلفة افتتاحات مشروعات مستشفى أبو الريش المنيرة حوالى 250 مليون جنيهاً.