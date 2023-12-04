مدير مستشفى أبو الريش يقدم نصائح للأمهات للتعامل مع أمراض الشتاء عند الأطفال

قال الدكتور شريف الانورى مدير مستشفى أبو الريش المنيرة بقصر العينى، إن هذه الفترة التى تتزامن مع دخول موسم الشتاء تعد فترة انتشار الفيروسات فى كل عام ، مطمئنا الأمهات بأن الأعراض التى تظهر على الأطفال هذه الفترة من كل عام أمر طبيعى.



وأضاف الدكتور شريف الأنورى فى تصريحات لـ" اليوم السابع" أن أغلب الأعراض التى تظهر على الأطفال تحتاج إلى العلاج فى المنزل وعدد محدود يحتاج للذهاب إلى المستشفى، وأغلب الأعراض المنتشرة حاليا أشهرها فيروس المخلوى الذى ينشط فى مصر بداية من شهر أكتوبر وحتى فبراير من كل عام ، ونعيش الفترة الحالية ذروة الإصابة بالفيروس ولا يوجد بيت به أطفال الا ولديه من يعانى من الكحة وارتفاع فى درجة حرارة الجسم وأعراض البرد وهناك بعض الفيروسات الأخرى ولكن أغلبها ذات أعراض متشابهة وأشهرهم الفيروس المخلوى وأولها ظهور أعراض حرارة للطفل وأعراض برد وبعدها يمتد إلى الصدر ويسبب التهاب شعبى وفى أغلب الاحيان يكون من بسيط إلى متوسط وذلك يحتاج إلى علاج فى المنزل ولا يوجد دواعى للقلق وتناول الطفل علاجات بسيطة بعدها تتحسن الحالة الصحية للطفل.





وتابع الدكتور شريف الأنورى، أن الوقاية خير من العلاج، وهناك تطعيمات إجبارية تحددها وزارة الصحة وتطعيمات إضافية يتم الحصول عليها خارج وزارة الصحة أبرزها هو تطعيم فيروس الإنفلونزا، كونه يقلل حدة أعراض الانفلونزا، ويقلل من أعراضها، وهذا التطعيم ضد الإنفلونزا فقط، بمعنى أن هناك فيروسات أخرى ممكن أن تصيب الأطفال ، مؤكدا أن التطعيمات ليس مضرة،و بالعكس بتعزز مناعة الطفل، وتكون أجسام مضادة للفيروس بحيث تكون الاصابة بسيطة فى حالة وجود فيروس، مؤكدا أن تطعيم الإنفلونزا كل سنة، ويمكن التطعيم به من أول عمر 6 شهور، ومتوفر في وزارة الصحة بأسعار بسيطة جدا وهناك أماكن تمنحه مجانا، مشيرا إلى وجود تطعيمات أخرى زي تطعيم الالتهاب الرئوي لو يستطيع كل الأطفال الحصول عليه أمر جيد لأنه يجنب الاصابة بالالتهاب الرئوى .





وأشار مدير مستشفى أبو الريش المنيرة، إلى أن أغلب الحالات المصابة حاليا بالاتهاب الشعبى وليس الرئوى واعراضة الكحة وصوت صدر الطفل مرتفع وهذا يتطلب علاج فى المنزل غالبا عكس الالتهاب الرئوى وهو الالتهابات الفيروسية قد يسبب التهاب فى نسبة قليلة من الأطفال ولكن الأغلب تمر بسلام ، اذ أن الالتهاب الرئوى يمثل همدان حتى فى حالة عدم ارتفاع درجة الحرارة ويبدأ أسرة الطفل فى القلق حالة ان الطفل جالس لم يلعب أو هناك سرعة فى التنفس أو لون الطفل بدأ يتغير أو اسلوب الرضاعة أو قلة تناول الأكل يجب مراجعة الطبيب فورا وفى حالة طلب اشعة يتم تنفيذها فورا حتى تكون التدخلات العلاجية مناسبة وغالبا هذه الحالة تحتاج للحجز بالمستشفى.





واستطرد الدكتور شريف الأنورى، أن تناول المضادات الحيوية للأطفال أمر شائك جدا لأن أغلب الادوار المنشرة حالية لدى الأطفال ادوار الفيروسية ، ويجب عدم التسرع فى استخدام المضادات الحيوية ، موضحا أن الافراط فى تناول المضادات الحيوية الطفل يمثل خطر وبعد ذلك عند اصابته ببكتيريا لن يجد مقاومة واستجابة من المضادات الحيوية ويجب عدم تناول المضادات الحيوية الا بعد مراجعة الطبيب لأن 95 % من الحالات لا تستوجب ذلك ومناعة الطفل تشتغل لان سوء استخدام المضادات الحيوية يؤذى الاطفال وفى حالة قرر الطبيب استخدام المضادات الحيوية نجد عدم فاعلية لها.





وذكر مدير مستشفى أبو الريش أن هناك مجموعة من الأعراض التى توجب الذهاب للمستشفى هى أن يكون نفس الطفل سريع وعدم تناول الرضاعة ورفضها واصابته بهمدان كلها علامات بداية التهاب رئوى او تغير لون الطفل توجن الذهاب للمستشفى فورا وكلما كان مبكرا كان أفضل فى التشخيص والعلاج.





وقدم الدكتور شريف الأنورى مجموعة من النصائح للأمهات للحفاظ على الطفل ومنع انتشار العدوى وفى مقدمتها فى حالة ظهور أى أعراض على الطفل يجب الجلوس فى المنزل وعدم الذهاب للحضانات والمدارس فى حالة ظهور أعراض برد يتغيب يوم أو يومين أو ثلاثة، لأن هذه الأدوار يكون العدوى فيها سهلة جدا ، وبالتالى أى طفل يشعر بالاعراض يجلس فى المنزل لمنع انتشار الأعراض بالمدارس ، مشددا على أهمية الحصول على تطعيم الانفلونزا وتطعيم الالتهاب الرئوى.