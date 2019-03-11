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رئيس جامعة القاهرة: 52 محضن رعاية مركزة مجهزة بوحدة حديثى الولادة بـ"أبو الريش"

الإثنين، 11 مارس 2019 02:00 ص
رئيس جامعة القاهرة: 52 محضن رعاية مركزة مجهزة بوحدة حديثى الولادة بـ"أبو الريش" الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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يفتتح الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الإثنين، وحدة حديثى الولادة بمستشفى أبو الريش "المنيرة" للأطفال، مؤكدًا أنها تتضمن 52 محضن رعاية مركزة مجهزة بأحدث أجهزة التنفس الصناعى، منها 10 لخدمة حالات الصفراء ذات الخطورة وهى مجهزة بأحدث أجهزة العلاج الضوئى، مع إمكانية تغيير الدم.

ويأتى افتتاح الوحدة، إضافة للخدمات الطبية التى تقدمها مستشفيات الأطفال بجامعة القاهرة، وحل مشكلة نقص وحدات رعاية حديثى الولادة بمصر.

ويلتقى رئيس جامعة القاهرة بمديرى مستشفى الأطفال "اليابانى والمنيرة" حيث يتم استعراض خطة تطوير مستشفى الأطفال اليابانى والمنيرة وفقًا لخطة تطوير مستشفيات قصر العينى 2020.

 

 


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ابو الريش للاطفال

وحدة حديثى الولادة




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