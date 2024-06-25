في موجة الحر.. كيف تحمى عينيك من حرارة الشمس

كتبت إيناس البنا

موجة الحر في فصل الصيف تشكل هي فترة ممتدة من الطقس الحار للغاية، وغالبًا ما تكون مصحوبة بارتفاع نسبة الرطوبة، مما قد يشكل مخاطر صحية كبيرة.

وفقا لتقرير موقع ndtv يمكن أن تؤثر موجات الحر سلبًا على صحة العين عن طريق التسبب في الجفاف، مما يؤدي إلى جفاف العين وتهيجها، وعن طريق زيادة التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة، والتي يمكن أن تلحق الضرر بالعين وتزيد من خطر الإصابة بأمراض مثل إعتام عدسة العين، والضمور البقعي، وما إلى ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى تفاقم الحساسية وتؤدي إلى فرك العين بشكل متكرر، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى أو يسبب المزيد من التهيج.

10 نصائح للمساعدة في حماية عينيك أثناء موجة الحر:

1. ارتداء النظارات الشمسية

النظارات الشمسية تحمي عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، والتي يمكن أن تسبب إعتام عدسة العين، والضمور البقعي، وغيرها من أضرار العين، اختر النظارات الشمسية التي تحجب 100% من الأشعة فوق البنفسجية فئة A والأشعة فوق البنفسجية فئة B وارتديها عندما تكون بالخارج.

2. حافظ على رطوبة جسمك

يساعد الترطيب الكافي في الحفاظ على توازن الرطوبة في عينيك، مما يمنع الجفاف والتهيج، اشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، وأكثر إذا كنت نشيطًا أو تقضي وقتًا في الحرارة.

3. استخدام قطرات العين

يمكن أن تساعد قطرات العين في الحفاظ على رطوبة عينيك ومنع الجفاف الناجم عن الهواء الساخن والجاف، استخدم قطرات العين المرطبة حسب الحاجة، خاصة إذا شعرت أن عينيك أصبحت جافة أو متهيجة.

4. ارتدي قبعة

يمكن للقبعة واسعة الحواف أن توفر ظلًا إضافيًا وتقلل من تعرض عينيك لأشعة الشمس المباشرة، ارتدي قبعة بحافة لا تقل عن 3 بوصات عند قضاء فترات طويلة في الخارج.

5. تجنب ساعات الذروة للشمس

تكون أشعة الشمس أقوى بين الساعة 10 صباحًا و4 مساءً، مما يزيد من خطر التعرض للأشعة فوق البنفسجية، قلل من الأنشطة الخارجية خلال هذه الساعات وابحث عن الظل كلما أمكن ذلك.

6. استخدم العدسات اللاصقة التي تحجب الأشعة فوق البنفسجية

توفر العدسات اللاصقة المقاومة للأشعة فوق البنفسجية طبقة إضافية من الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية، استشر أخصائي العناية بالعيون للحصول على عدسات لاصقة تحجب الأشعة فوق البنفسجية واستخدمها وفقًا للتعليمات.

7. ارتداء النظارات الواقية

يمكن للنظارات الواقية، مثل النظارات الشمسية أو النظارات الواقية، أن تحمي عينيك من الغبار والحطام وأشعة الشمس الشديدة، استخدم نظارات واقية أثناء الأنشطة مثل الرياضة أو العمل في الفناء لمنع إصابات العين وتهيجها.

8. حافظ على ترطيب الأماكن المكيفة

يمكن أن يؤدي تكييف الهواء إلى تجفيف الهواء، مما يؤدي إلى جفاف العين، استخدم جهاز ترطيب الهواء في الغرف المكيفة للحفاظ على رطوبة الهواء ومنع جفاف العين.

9. استخدم الكمادات الباردة

يمكن للكمادات الباردة أن تهدئ العيون المتهيجة أو المتورمة الناجمة عن الحرارة والجفاف، ضع قطعة قماش باردة ورطبة على عينيك المغلقتين لبضع دقائق لتقليل الانزعاج والتورم.

10. تناول الأطعمة الصحية للعين

يمكن للعناصر الغذائية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات C وE والزنك أن تدعم صحة العين بشكل عام وتقلل من خطر أمراض العين التي تتفاقم بسبب التعرض للحرارة والأشعة فوق البنفسجية. قم بتضمين الأطعمة مثل السلمون والخضار الورقية والحمضيات والمكسرات والبذور في نظامك الغذائي لتعزيز صحة العين.

