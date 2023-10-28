"FDA" تحذر من شراء أنواع من قطرات العين بسبب خطر العدوى والإصابة بالعمى

كتبت ــ أمل علام

حذرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية"FDA" المستهلكين من شراء أو استخدام قطرات عين معينة من عدة علامات تجارية، بما في ذلك CVS Health Corp وCardinal Health، لأنها قد تسبب عدوى في العين وفي بعض الحالات قد تؤدي إلى فقدان البصر، وذلك وفقا لما ذكرته موقع وكالة رويترز.

وأوصت الوكالة بعدم استخدام 26 منتجًا من قطرات العين التي لا تستلزم وصفة طبية والتي تستخدم بشكل أساسي لعلاج أعراض جفاف العين وتوفير الراحة ضد تهيج العين.

وقالت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، إن قطرات العين يتم تسويقها بواسطة شركة: CVS Health إلى جانب العلامة التجارية Target's up وVelocity Pharma، كما طلبت من الشركة المصنعة سحب جميع كميات المنتج بعد أن وجد محققوها ظروفًا غير صحية في منشأة التصنيع.

وقالت الهيئة الأمريكية، إن استخدام بعض منتجات العناية بالعين من العلامات التجارية التي وضعت عليها علامة قد يؤدي إلى فقدان جزئي للرؤية أو العمى، ومع ذلك، قالت الوكالة إنها لم تتلق حتى الآن أي "تقارير عن أحداث سلبية" لعدوى العين المرتبطة بهذه المنتجات.

تقوم شركة CVS وRite Aid وTarget بإزالة المنتجات من أرفف متاجرها ومواقعها الإلكترونية، وفقًا للهيئة الأمريكية، مضيفة، أيضًا أن المنتجات التي تحمل العلامات التجارية "Leader" و"Rugby" و"Velocity" قد تظل متاحة للشراء في المتاجر وعبر الإنترنت ونصحت بعدم شرائها.

وقالت سلسلة الصيدليات في بيان عبر البريد الإلكتروني إلى رويترز: "بعد تلقي إخطار من الهيئة الأمريكية FDA، أوقفنا قطرة (CVS) على الفور للبيع داخل المتجر وعلى الإنترنت لجميع المنتجات التي توفرها شركة Velocity Pharma"، مضيفة أنها ستقوم باسترداد الأموال للعملاء الذين يقومون بإرجاع المنتج.

وأوصت الهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية المستهلكين بالتخلص من هذه المنتجات بشكل صحيح، ونصحت المرضى الذين لديهم علامات أو أعراض التهاب العين بعدم استخدام هذه المنتجات بالتحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم أو طلب الرعاية الطبية على الفور.