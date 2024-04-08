5 فواكه تجنب تناولها قبل النوم منها البطيخ والبرتقال.. اعرف السبب

كتبت فاطمة خليل

غالبًا ما تُعتبر الفواكه خيارًا صحيًا للوجبات الخفيفة أو الحلويات أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل بسبب حلاوتها الطبيعية وفوائدها الغذائية، ومع ذلك، ليست كل الفواكه مناسبة للاستهلاك قبل النوم، حيث قد تسبب بعض الفواكه إزعاجًا في الجهاز الهضمي، أو تعطل أنماط النوم، أو تساهم في زيادة الوزن إذا تم تناولها بالقرب من وقت النوم، في هذا التقرير نتعرف على 5 فواكه يجب تجنب تناولها ليلاً، بحسب موقع "تايمز ناو".

5 فواكه يجب تجنب تناولها ليلاً

البرتقال

تعتبر ثمار الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت والليمون حمضية بطبيعتها تناولها قبل النوم قد يسبب ارتجاع حمض المعدة أو حرقة المعدة، مما يؤدي إلى عدم الراحة واضطراب النوم.



يمكن لمستويات الحموضة العالية أيضًا أن تهيج بطانة المعدة، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل الجهاز الهضمي وعدم الراحة، خاصة بالنسبة للأفراد المعرضين للارتجاع الحمضي أو ارتجاع المرئ.

الأناناس

يحتوي الأناناس على إنزيم يسمى البروميلين، والذي يساعد في عملية الهضم ويمكن أن يسبب أحيانًا اضطرابًا في الجهاز الهضمي عند تناوله بكميات كبيرة أو على معدة فارغة.



قد يؤدي تناول الأناناس قبل النوم إلى إزعاج الجهاز الهضمي أو الانتفاخ أو الغازات، حيث يمكن أن يحفز إنزيم البروميلين إنتاج حمض المعدة ويزيد من احتمالية ارتجاع الحمض أو عسر الهضم.

البطيخ

البطيخ هو فاكهة مرطبة ومنعشة، ولكنه يحتوي على نسبة عالية من الماء ويمكن أن يكون بمثابة مدر للبول، مما يزيد من إنتاج البول وربما يعطل النوم بسبب الرحلات المتكررة إلى الحمام.



كما أن تناول البطيخ قبل النوم قد يسبب الانتفاخ أو عدم الراحة، خاصة إذا تم تناوله بكميات كبيرة، حيث قد يواجه الجسم صعوبة في هضم الماء الزائد والسكريات.

المانجو

المانجو فاكهة مغذية ولذيذة، ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكريات الطبيعية والألياف.

قد يؤدي تناول المانجو قبل النوم إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، يليه انهيار، مما قد يؤدي إلى تعطيل أنماط النوم.



قد يؤدي المحتوى العالي من الألياف في المانجو أيضًا إلى مشاكل في الجهاز الهضمي أو الانتفاخ، خاصة إذا تم استهلاكها بكميات كبيرة أو من قبل الأفراد ذوي المعدة الحساسة.

الموز

في حين أن الموز غالبًا ما يوصف كوجبة خفيفة قبل النوم بسبب محتواه من البوتاسيوم والمغنيسيوم، إلا أنه يمكن أن يكون أيضًا مشكلة بالنسبة لبعض الأفراد، خاصة إذا تم تناوله بكميات زائدة.



الموز غني بالكربوهيدرات والسكريات الطبيعية، والتي يمكن أن ترفع مستويات السكر في الدم وتوفر دفعة سريعة للطاقة. ومع ذلك، فإن تناول الكثير من الموز قبل النوم قد يؤدي إلى زيادة الطاقة ويجعل من الصعب النوم.



بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني بعض الأشخاص من الانتفاخ أو عدم الراحة من تناول الموز، خاصة إذا لم يكن ناضجًا تمامًا أو إذا كان لديهم حساسية تجاه مركبات معينة في الفاكهة.