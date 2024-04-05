حرقان المعدة.. 6 أعراض يجب معرفتها

كتبت فاطمة ياسر

يمكن أن تؤدي نوعية النوم السيئة والمشروبات الغازية وقلة النشاط والتوتر إلى مشاكل صحية في الأمعاء، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes العديد من العلامات التي تشير إلى حاجتك للعمل على صحة الجهاز الهضمي.



هل شعرت يومًا أن أمعائك تتحدث لغة خاصة بها؟ استمع جيدًا، لأن تلك الهمسات المتعلقة بالانتفاخ والإمساك والغازات والإسهال وحرقة المعدة والغثيان قد تخبرك بشيء مهم حول صحتك الهضمية!" و تشرح 6 علامات على وجود أمعاء غير صحية، ومنها:

- الانتفاخ



قلل من تناول المشروبات الغازية والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم. قم بدمج البروبيوتيك والإنزيمات الهاضمة في نظامك الغذائي لدعم نباتات الأمعاء الصحية.رمز التوسيع

- الإمساك



قم بزيادة كمية الألياف التي تتناولها بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة. حافظ على رطوبة جسمك وفكر في إضافة الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الخضار الورقية والمكسرات.

- الغازات



حدد الأطعمة المحفزة مثل الفول والقرنبيط والملفوف، وقم باعتدال في تناولها. أبطئ أثناء تناول الطعام وحاول إضافة الأعشاب مثل الزنجبيل والنعناع لتسهيل عملية الهضم.

- الإسهال



ركز على نظام غذائي لطيف يشمل الموز والأرز وصلصة التفاح (التفاح المطبوخ) والخبز المحمص (BRAT). تجنب الأطعمة الحارة والدهنية والغنية بالألبان حتى تهدأ الأعراض. (ملف HT)رمز التوسيع

- حرقة المعدة



الحد من الأطعمة الحمضية والحارة. تناول وجبات صغيرة ومتكررة، وتجنب الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام. الشاي بالنعناع يساعد في علاج حرقة المعدة .

- الغثيان



تناول وجبات خفيفة من الزنجبيل أو امضغ فصًا واحدًا. ابق رطبًا وفكر في تناول وجبات صغيرة ولطيفة حتى يمر الغثيان.رمز التوسيع

