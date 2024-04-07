بريطانيا ترسل سفينة تابعة للبحرية الملكية لتعزيز جهود المساعدات لغزة

وكالات

قالت وزارتا الخارجية والدفاع في بريطانيا، إن سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية ستقدم مساعدات لغزة في إطار جهد دولي يهدف إلى إقامة ممر بحري إنساني جديد في أوائل مايو.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن الجهود متعددة الجنسيات، التي تضم الولايات المتحدة وقبرص وشركاء آخرين، ستعمل على تطوير رصيف مؤقت جديد قبالة ساحل غزة.

وبحسب موقع سويس انفو، أضاف كاميرون في بيان الوضع في غزة مأساوي واحتمال المجاعة حقيقي. سنظل ملتزمين بتوصيل المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها.

وقال مكتب كاميرون إن وزير الخارجية تعهد أيضا بتقديم 9.7 مليون جنيه إسترليني (12.26 مليون دولار) للمساعدة في إقامة الممر البحري من قبرص إلى غزة.

وقالت وزارة الخارجية إن المبادرة ستشهد فحص المساعدات مسبقا في قبرص وإرسالها مباشرة إلى غزة، من خلال الرصيف الأمريكي المؤقت الجديد الذي يتم إقامته قبالة الساحل أو عبر ميناء أسدود بعد موافقة إسرائيل على فتحه.

وقال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن الرصيف المؤقت الجديد على ساحل غزة سيستقبل سفن الشحن لتوصيل المساعدات عن طريق البحر.

وقالت الحكومة إن فرقا عسكرية بريطانية تم دمجها مع فرق التخطيط في مقر العمليات الأمريكي في تامبا بولاية فلوريدا، وكذلك في قبرص منذ أسابيع لتطوير الطريق البحري الأكثر أمانا وفعالية.

وفي الأسبوع الماضي، أثار مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بينهم ثلاثة بريطانيين في غارة جوية إسرائيلية على غزة، موجة من الغضب العالمي وأدى إلى إقالة ضابطين بالجيش الإسرائيلي.

وقالت بريطانيا إنها ستواصل الدعوة إلى تحسين آليات تفادي التضارب العسكري إلى جانب ضمانات تضمن سلامة وأمن موظفي الإغاثة.