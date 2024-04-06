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حصاد الوزارات.. وزير التموين: انتظام عمل المخابز خلال أيام عيد الفطر

السبت، 06 أبريل 2024 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التموين: انتظام عمل المخابز خلال أيام عيد الفطر المخابز
إعداد سيد الخلفاوى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم: 

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