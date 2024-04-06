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غدا طقس دافئ نهارا مائل للبرودة صباحا والعظمى بالقاهرة 26 درجة والصغرى 15

السبت، 06 أبريل 2024 03:31 م
غدا طقس دافئ نهارا مائل للبرودة صباحا والعظمى بالقاهرة 26 درجة والصغرى 15 الطقس
كتب – محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الأحد، طقسا دافئا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

ومتوقع غدا أيضا أمطار خفيفة على بعض المناطق من الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الأحد: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 17، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 10.

 

 







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