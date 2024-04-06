وزير التموين: انتظام عمل المخابز خلال عيد الفطر المبارك

كتب مدحت وهبة

تلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريراً من الادارة المركزية لشئون التوزيع يفيد بالمتابعة اليومية للتأكد من انتظام عمل المخابز البلدية خلال مواعيد عملها الرسمية المقررة وتوافر الخبز البلدي المدعم وبيعة للمواطنين بالمواصفات والاوزان والاسعار المقررة خلال أيام عيد الفطر.

واكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، على إنشاء غرفه عمليات مركزيه بالوزارة واخرى بالشركة القابضة للصناعات الغذائية لمتابعة توافر السلع لافتا الى انه يتابع يوميًا ‏الموقف من ضخ السلع والموقف السلعي بصفة عامة وكذلك توافر ‏الوقود واسطوانات الغاز من خلال التقارير الواردة من غرف ‏العمليات المركزية بالوزارة والمديريات التموينية ومن جانب فرق العمل والتفتيش والمتابعة والرصد الميداني على أرض الواقع.

وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي، إن الوزير وجه مديري المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية بالإضافة الى غرف عمليات بالإدارة التابعة لها لمتابعه سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية أيضا، ومتابعة توافر ‏السلع بكافة الأنشطة التجارية والتموينية وكذلك توافر الوقود والمرور عليها ‏للتأكد من التزامها بالأسعار المقررة والمرور علي مستودعات الغاز ‏للتأكد من الالتزام ببيع الاسطوانات بالأسعار التي حددتها الدولة مع توفير الدقيق للمخابز انتظام عمل مخازن الجملة والمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.‏