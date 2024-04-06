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الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا عدوان إسرائيل على غزة لـ33137 شهيدا

السبت، 06 أبريل 2024 01:07 م
الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد ضحايا عدوان إسرائيل على غزة لـ33137 شهيدا شهداء غزة
كتب ـ عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 33137 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 75815 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 46 مواطنا، وإصابة 65 آخرين، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.







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