لو ما بتلحقش تنام.. أبرز النصائح لنوم صحي بعد رمضان

كتبت فاطمة ياسر

يتراجع عدد ساعات النوم خلال شهر رمضان، وخاصة خلال الأيام الأخيرة بسبب صلاة التهجد والتعبد، ولكن هذا يؤثر بطريقة سلبية علي صحتك، ويجب إعطاء أهمية للنوم لتحسين الصحة العامة.

وحث التقرير المنشور عبر موقع hindustantimes، علي ضرورة الالتزام بروتين وقت النوم المنظم الذي يرسل إشارة لجسمك بأن وقت النوم قد حان، ويمكن أن يشمل ذلك أنشطة مختلفة مثل قراءة كتاب أو الاستحمام أو ممارسة تمارين التنفس العميق أو الاستماع إلى الموسيقى.

حاول إنشاء بيئة نوم مريحة يمكن أن تحفزك على النوم. تأكد من أن غرفة نومك باردة ومظلمة وهادئة لتحصل على نوم هادئ ليلاً دون أي إزعاج.



اختر مرتبة ووسائد داعمة مخصصة حسب تفضيلاتك، ومن خلال الالتزام بهذه النصائح البسيطة والمفيدة، يمكنك الاستمتاع بعيد الفيدا مع إعطاء الأولوية لروتين النوم المناسب.

فإن الحفاظ على جدول نوم ثابت أمر بالغ الأهمية للصحة العامة والرفاهية، و يساعد الذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم على تنظيم الساعة الداخلية لجسمك، مما يؤدي إلى نوم أفضل.

ومن المهم إنشاء روتين مريح قبل النوم، مثل قراءة كتاب أو أخذ حمام دافئ، لإشارة جسمك إلى أن الوقت قد حان للاسترخاء.



بالإضافة إلى ذلك، قلل من التعرض للشاشات قبل النوم لأن الضوء الأزرق المنبعث يمكن أن يعطل إنتاج الميلاتونين ويتداخل مع النوم. تجنب تناول الكافيين والنيكوتين والكحول بالقرب من وقت النوم، لأنها يمكن أن تتداخل مع النوم.

وقدم التقرير، نصائح للحصول علي نوم صحي بعد رمضان، ومنها:



- التزم بجدول نوم ثابت، والذهاب إلى السرير والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.



- قم بإنشاء روتين مريح قبل النوم لإشارة جسمك إلى أن الوقت قد حان للاسترخاء، مثل القراءة أو أخذ حمام دافئ.



- تأكد من أن بيئة نومك مريحة وباردة ومظلمة وهادئة.



- قلل من التعرض للشاشات (الهواتف، أجهزة التلفاز، أجهزة الكمبيوتر) قبل ساعة على الأقل من النوم، لأن الضوء الأزرق يمكن أن يعطل دورة نومك.



- تجنب تناول الكافيين والوجبات الثقيلة بالقرب من وقت النوم.

- مارس التمارين الرياضية بانتظام ولكن تجنب النشاط القوي بالقرب من وقت النوم.

- الحد من القيلولة خلال النهار، وخاصة في وقت متأخر بعد الظهر أو في المساء.

- إدارة التوتر من خلال تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو تمارين التنفس العميق.

- حافظ على غرفة نومك مرتبة وخالية من الفوضى لتعزيز الاسترخاء.

- إذا لم تتمكن من النوم بعد 20 دقيقة، فاخرج من السرير وافعل شيئًا يبعث على الاسترخاء حتى تشعر بالنعاس.

- حاول استخدام الضوضاء البيضاء أو الأصوات المهدئة للتخلص من الضوضاء المزعجة.

- تجنب النظر إلى الساعة إذا استيقظت أثناء الليل، لأن ذلك قد يزيد من القلق بشأن عدم النوم.

