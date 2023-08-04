تعرف على فوائد التنفس العميق وكيفية ممارسته

كتب – حسام الشقويرى

التنفس العميق وسيلة سهلة وفعالة لتهدئة عقلك وتحسين صحتك، كما أن له فوائد كثيرة لصحة الجسم أبرزها تقوية جهاز المناعة وتحسين صحة الجهاز الهضمى، وهناك عدة طرق لممارسة التنفس العميق. يمكنك تحديد الخيار الذي يناسبك وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

فوائد صحية للتنفس العميق

1 - يساعد في تقليل التوتر والقلق

إذا كنت متوترًا ومحبطًا وغير قادر على اكتشاف الأشياء ، خذ نفسًا عميقًا. يتم تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي ، الذي يهدئ الجسم ويقلل من رد فعل "القتال أو الهروب" ، عن طريق التنفس العميق. يمكنك خفض ضغط الدم وإبطاء معدل ضربات القلب وتعزيز الشعور بالاسترخاء عن طريق أخذ أنفاس بطيئة وعميقة.

2 - يحسن الصحة العقلية

يمكن أن يساعد التنفس العميق أيضًا في تحسين التركيز و يمكنك إرخاء عقلك وزيادة تركيزك عن طريق أخذ أنفاس بطيئة ومتعمدة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص عندما نكون قلقين أو مثقلين بالعمل.

3 - يقوي مناعتك

يمكن أن يساعد التنفس العميق أيضًا في تقوية مناعتك عن طريق زيادة عدد خلايا الدم البيضاء في جسمك. يمكن أن يساعد وجود المزيد من خلايا الدم البيضاء في الحفاظ على صحتنا لأنها تشارك في دفاع الجسم ضد العدوى والمرض.

4 - يحسن الجهاز التنفسي

يمكن أن يعزز التنفس العميق أيضًا صحة الجهاز التنفسي لجسمك. من خلال سحب المزيد من الهواء باستخدام عضلات الحجاب الحاجز أثناء التنفس العميق ، يمكنك تمكين رئتيك من التمدد وامتصاص المزيد من الأكسجين. يمكن للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) أن يجدوا هذا مفيدًا.

5 - يساعدك على النوم بشكل أفضل

إذا كنت تواجه صعوبة في النوم أو الاستيقاظ في منتصف الليل ، فحاول ممارسة التنفس العميق. يمكن أن تساعدك هذه التمارين على الاسترخاء وتجعل نومك أسرع عن طريق تحفيز الجهاز العصبي السمبتاوي قبل النوم. بالنسبة لأولئك الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم أو اضطرابات النوم الأخرى المرتبطة بالتنفس ، يمكن أن يساعد التنفس العميق أيضًا في التحكم في أنماط التنفس.

6 - يساعد في الهضم

يمكن أن يساعد التنفس العميق أيضًا في تعزيز صحة الجهاز الهضمي. عندما تكون متوترًا أو قلقًا ، يمكن أن يدخل جسمك في حالة "القتال أو الهروب" ، مما قد يبطئ عملية الهضم. من خلال ممارسة التنفس العميق ، يمكنك تنشيط الجهاز العصبي السمبتاوي ، والذي يعزز الاسترخاء ويمكن أن يساعد في تحسين الهضم .

طرق لممارسة التنفس العميق.

الخطوة 1: اجلس أو استلق في وضع مريح ، مع استرخاء كتفيك وعمودك الفقري مستقيماً.

الخطوة 2: الآن ، أغمض عينيك وخذ أنفاسًا عميقة قليلة. املأ رئتيك بالهواء عن طريق أخذ نفس بطيء وعميق من خلال أنفك.

الخطوة 3: احبس أنفاسك لبعض الوقت.

الخطوة 4: اسمح لكل الهواء في رئتيك بمغادرة جسمك ببطء عن طريق الزفير من خلال فمك.

الخطوة 5: كرر هذه العملية لعدة دقائق.