كيف يساهم النشاط البدنى فى تحسين حالة المصاب بسرطان الرئة؟

كتب حسام الشقويرى

يعد التدخين هو السبب الأول لسرطان الرئة ، وهو مسؤول عن حوالي 90% من حالات هذا النوع ويمكن أن يحدث سرطان الرئة أيضًا لدى الأشخاص الذين ليس لديهم تعرض معروف للمواد السامة ، ويحدث عندما تتغير الخلايا في الرئة وفقا لما نشره موقع healthifyme

وبحسب ما كشفت عنه جمعية الرئة الأمريكية ، قد يساعد المقدار المناسب ونوع التمارين شخصًا مصابًا بسرطان الرئة على الشعور بالتحسن. و يشمل ذلك المشي الخفيف أو التمدد أو مجموعة متنوعة من برامج التمارين ، وكلها يجب أن يوافق عليها الطبيب. و فوائد التمرينات عديدة وقد تحسن الأعراض مثل التعب والقلق ولياقة القلب والأوعية الدموية وقوة العضلات.

وهناك نوعان رئيسيان من سرطان الرئة الأول سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة والثانى سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة. وعادة ما يرتبط سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة بتدخين السجائر ويتم علاجه بالعلاج الكيميائي. يعتبر سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة أكثر شيوعًا وينمو وينتشر بشكل أبطأ من سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة. ويساعد تحديد مراحل سرطان الرئة في تحديد خيارات العلاج. وذلك عن طريق البحث عن مكان وجود خلايا سرطان الرئة ، وحجم الورم مما يوفر فكرة عن تشخيص المرض ، إلا أنه لا يتنبأ بالفترة التي سيعيشها المريض.

وبالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يدخنون ، فإن الإقلاع عن التدخين هو أفضل ما يجب فعله لصحة الرئة. كما يتأثر غير المدخنين أيضًا بالتدخين بسبب التعرض للتدخين السلبي.