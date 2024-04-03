السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم " ح.ن.م" عامل بالسجن المؤبد وغرامة 100 الف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة مركز ساقلتة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود تفاصيل الواقعة لعام 2023، بدائرة مركز ساقلتة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم، بالاتجار في المواد المخدرة الشابو وجوهر الميثامفيتامين، وترويج بضاعته على الشباب والمتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات ، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.