اليوم السابع
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السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الشروع فى السرقة بسوهاج

الأربعاء، 03 أبريل 2024 01:18 م
السجن المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الشروع فى السرقة بسوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، الأربعاء، بمعاقبة المتهم "م.ا.م" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالشروع فى سرقة المجنى عليه "ا.ع" بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى أبوزيد وعضوية المستشارين محمد حسن إبراهيم وايهاب أبو سالم بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة قسم ثان سوهاج عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه بأنه أثناء سيره فى الطريق العام حاول المتهم سرقته والاستيلاء على متعلقاته كرها عنه، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة تهمة الشروع في السرقة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.







سوهاج

جنايات سوهاج

السجن

قسم ثان




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